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  3. Отдых каждого юного орловчанина обошёлся казне в 2626 рублей

Отдых каждого юного орловчанина обошёлся казне в 2626 рублей

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07.10.2019

В Орловской области на летнюю оздоровительную кампанию потратили 197 миллионов рублей. Благодаря этому различными формами отдыха удалось охватить около 75 тысяч детей и подростков. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Орловской области Андрея Клычкова.

Таким образом, отдых каждого ребёнка обошёлся казне в среднем примерно в 2626 рублей.

Самой востребованной формой организации летнего отдыха стали лагеря с дневным пребыванием. В них побывали около 17 тысяч детей.

146 юных уроженцев нашей области отдохнули на Черноморском побережье.

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