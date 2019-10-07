Отдых каждого юного орловчанина обошёлся казне в 2626 рублей

В Орловской области на летнюю оздоровительную кампанию потратили 197 миллионов рублей. Благодаря этому различными формами отдыха удалось охватить около 75 тысяч детей и подростков. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Орловской области Андрея Клычкова.

Таким образом, отдых каждого ребёнка обошёлся казне в среднем примерно в 2626 рублей.

Самой востребованной формой организации летнего отдыха стали лагеря с дневным пребыванием. В них побывали около 17 тысяч детей.

146 юных уроженцев нашей области отдохнули на Черноморском побережье.