От любви до ненависти: орловчанка призналась в убийстве мужа

Следственный комитет «по горячим следам» раскрыл убийство, совершённое в Северном районе Орла.

Тело 32-летнего мужчины с признаками насильственной смерти обнаружили у подъезда жилого дома. СУ СК РФ по Орловской области возбудило уголовное дело.

Вскоре правоохранители задержали супругу погибшего. Под тяжестью предъявленных улик женщина созналась в преступлении. По её словам, она ударила мужа ножом в ходе конфликта, который возник после употребления спиртных напитков.

Расследование дела продолжается. Решается вопрос о взятии орловчанки под стражу.