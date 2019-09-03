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От любви до ненависти: орловчанка призналась в убийстве мужа

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03.09.2019

Следственный комитет «по горячим следам» раскрыл убийство, совершённое в Северном районе Орла.

Тело 32-летнего мужчины с признаками насильственной смерти обнаружили у подъезда жилого дома. СУ СК РФ по Орловской области возбудило уголовное дело.

Вскоре правоохранители задержали супругу погибшего. Под тяжестью предъявленных улик женщина созналась в преступлении. По её словам, она ударила мужа ножом в ходе конфликта, который возник после употребления спиртных напитков.

Расследование дела продолжается. Решается вопрос о взятии орловчанки под стражу.

Теги:Орловская областьСледственный комитет

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