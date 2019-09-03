От любви до ненависти: орловчанка призналась в убийстве мужа
03.09.2019
Следственный комитет «по горячим следам» раскрыл убийство, совершённое в Северном районе Орла.
Тело 32-летнего мужчины с признаками насильственной смерти обнаружили у подъезда жилого дома. СУ СК РФ по Орловской области возбудило уголовное дело.
Вскоре правоохранители задержали супругу погибшего. Под тяжестью предъявленных улик женщина созналась в преступлении. По её словам, она ударила мужа ножом в ходе конфликта, который возник после употребления спиртных напитков.
Расследование дела продолжается. Решается вопрос о взятии орловчанки под стражу.
Короткая ссылка obl1.ru/~/56987
Другие новости раздела
$ USD66.6235(+0.13)03.09
€ EUR73.1726(-0.21)03.09
Наш опрос
На орловском участке трассы «Крым» произошло массовое ДТП с пятью пострадавшими. Какова главная причина аварий на российских дорогах в целом?