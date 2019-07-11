Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел11.07.2019 Четверг 19:11
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Осуждённой экс-участковой орловской полиции придётся самостоятельно добираться до колонии

Осуждённой экс-участковой орловской полиции придётся самостоятельно добираться до колонии

Версия для печати

11.07.2019

Советский районный суд Орла приговорил Наталью Башкатову к двум годам колонии-поселения. Об этом сообщает портал «Орловские новости».

Также осуждённая в течение трёх лет не сможет работать в правоохранительных органах.

Добраться до места отбытия наказания бывшая полицейская должна самостоятельно — после вступления приговора в силу.

Башкатова обвинялась в халатности, следствием которой стало убийство орловчанки Яны Савчук. Гособвинение попросило приговорить экс-полицейскую к четырём годам колонии общего режима. Сама она не признала вину.

Башкатова является победительницей конкурса Управления МВД России по Орловской области «Лучший по профессии» 2014 года в номинации среди участковых.

Теги:ОрёлОрловская область

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/55930

Добавил новость: 

Другие новости раздела

11.07.2019

Орловский сквер ждёт «Триумф»

11.07.2019

Москвичи отведали орловского мяса и молока

1.3
11.07.2019

Банду разбойников осудили в Орле

11.07.2019

Орловчанин не смог выбраться из машины после ДТП

2
11.07.2019

Москвичи осмотрят объекты в Орле, отремонтированные за их счёт

1
$ USD62.9944(-0.8)12.07
€ EUR71.0073(-0.56)12.07

Наш опрос

2019 - Год театра в России. Ваш любимый орловский театр?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online