Осуждённой экс-участковой орловской полиции придётся самостоятельно добираться до колонии

Советский районный суд Орла приговорил Наталью Башкатову к двум годам колонии-поселения. Об этом сообщает портал «Орловские новости».

Также осуждённая в течение трёх лет не сможет работать в правоохранительных органах.

Добраться до места отбытия наказания бывшая полицейская должна самостоятельно — после вступления приговора в силу.

Башкатова обвинялась в халатности, следствием которой стало убийство орловчанки Яны Савчук. Гособвинение попросило приговорить экс-полицейскую к четырём годам колонии общего режима. Сама она не признала вину.

Башкатова является победительницей конкурса Управления МВД России по Орловской области «Лучший по профессии» 2014 года в номинации среди участковых.