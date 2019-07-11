Осуждённой экс-участковой орловской полиции придётся самостоятельно добираться до колонии
11.07.2019
Советский районный суд Орла приговорил Наталью Башкатову к двум годам колонии-поселения. Об этом сообщает портал «Орловские новости».
Также осуждённая в течение трёх лет не сможет работать в правоохранительных органах.
Добраться до места отбытия наказания бывшая полицейская должна самостоятельно — после вступления приговора в силу.
Башкатова обвинялась в халатности, следствием которой стало убийство орловчанки Яны Савчук. Гособвинение попросило приговорить экс-полицейскую к четырём годам колонии общего режима. Сама она не признала вину.
Башкатова является победительницей конкурса Управления МВД России по Орловской области «Лучший по профессии» 2014 года в номинации среди участковых.
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