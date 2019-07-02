Остановки общественного транспорта могут изменить местоположение в микрорайоне Орла

Жители микрорайона «Зареченский» жалуются в мэрию на расположение остановок. Об этом стало известно на сегодняшней «оперативке» в городской администрации.

Как рассказал глава администрации Орла Александр Муромский, схема расположения остановок не соответствует нынешней ситуации в микрорайоне, так как он постоянно разрастается. При этом некоторые остановки практически не востребованы.

3 июля в «Зареченский», чтобы оценить текущую ситуацию, прибудут члены городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.