Остановки общественного транспорта могут изменить местоположение в микрорайоне Орла
02.07.2019
Жители микрорайона «Зареченский» жалуются в мэрию на расположение остановок. Об этом стало известно на сегодняшней «оперативке» в городской администрации.
Как рассказал глава администрации Орла Александр Муромский, схема расположения остановок не соответствует нынешней ситуации в микрорайоне, так как он постоянно разрастается. При этом некоторые остановки практически не востребованы.
3 июля в «Зареченский», чтобы оценить текущую ситуацию, прибудут члены городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.
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