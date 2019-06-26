Останки, обнаруженные в ходе «Вахты Памяти», перезахоронили в Орловской области
26.06.2019
78 красноармейцев захоронили 22 июня в День памяти и скорби в Свердловском районе в посёлке Куракинский. Защитникам Отечества оказали все положенные воинские почести.
Все останки обнаружены этой весной в ходе «Вахты Памяти» на территории Свердловского района.
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