Останки, обнаруженные в ходе «Вахты Памяти», перезахоронили в Орловской области

78 красноармейцев захоронили 22 июня в День памяти и скорби в Свердловском районе в посёлке Куракинский. Защитникам Отечества оказали все положенные воинские почести.

Все останки обнаружены этой весной в ходе «Вахты Памяти» на территории Свердловского района.