Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел26.06.2019 Среда 13:48
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Особо успешными в Орле признали 193 одиннадцатиклассника

Особо успешными в Орле признали 193 одиннадцатиклассника

Версия для печати

26.06.2019

Это выпускники школ и лицеев города, получившие медали «За особые успехи в учении».

25 июня в областном центре прошли выпускные вечера. Из общеобразовательных учреждений выпустились 1543 одиннадцатиклассника.

Глава администрации Орла Александр Муромский лично поздравил со знаменательным днём выпускников лицея № 22.

Теги:ОрёлОрловская область

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/55557

Добавил новость: 

Другие новости раздела

26.06.2019

Орловская «Спецавтобаза» запасает соль

26.06.2019

Орлу требуются бетонщики и художники

26.06.2019

Завтра в центре Орла будут дегустировать грузинские пироги

26.06.2019

В этом году правительство области обеспечит 100 орловчан льготной ипотекой

26.06.2019

Орёл и Орловский район «объединятся»

$ USD62.5229(-0.39)26.06
€ EUR71.2323(-0.37)26.06

Наш опрос

2019 - Год театра в России. Ваш любимый орловский театр?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online