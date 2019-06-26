Особо успешными в Орле признали 193 одиннадцатиклассника

Это выпускники школ и лицеев города, получившие медали «За особые успехи в учении».

25 июня в областном центре прошли выпускные вечера. Из общеобразовательных учреждений выпустились 1543 одиннадцатиклассника.

Глава администрации Орла Александр Муромский лично поздравил со знаменательным днём выпускников лицея № 22.