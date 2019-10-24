«Особо опасный» балкон отремонтировали по судебному решению

Прокуратура добилась от УК проведения ремонтных работ.

Предметом разбирательства стал один из балконов на доме по адресу Орёл, улица Нормандии-Неман, 6. Его техническое состояние создавало угрозу для жизни и здоровья людей. Однако УК, которая занималась домом, не спешила ремонтировать опасный объект.

Жильцы дома обратились в прокуратуру. «Орёлоблкоммунпроект» провёл экспертизу и подтвердил информацию. Затем надзорное ведомство подало иск в суд.

После положительного судебного решения УК, наконец, исполнила свои обязанности.