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Орлу в День города сделали бесценный подарок

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05.08.2019

Супруга старшего сына воина-разведчика Ивана Санько Галина передала в дар городу орден Красного Знамени, которым был награждён защитник Отечества.

Награда будет храниться в областном краеведческом музее на почётном месте.

Иван Санько — один из людей-символов, связанных с освобождением Орла от фашистов. Считается, что именно он (вместе с Василием Образцовым) вывесил над городом первый красный флаг — символ Победы. В память об этом событии в Орле дважды в год, 9 мая и 5 августа, вывешивается дубликат знамени на том же самом здании по площади Мира, 5.

Галина Санько, передавая орден губернатору Орловской области Андрею Клычкову из рук в руки, пожелала представителям государства хранить его как память о подвиге Ивана Санько и Василия Образцова и о тех страшных моментах войны, которые пережили освободители.

Теги:ОрёлОрловская область

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