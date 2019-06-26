Орлу требуются бетонщики и художники

11 июля с с 10 до 12 часов в Орле на улице Космонавтов, 3, пройдёт ярмарка вакансий, которую организует Центр занятости населения Северного района Орла совместно с ООО «Железобетонные конструкции» и «Агрострой».

Предприятия ищут сотрудников по профессиям строительного профиля, в том числе: бетонщик, кладовщик, формовщик железобетонных конструкций, укладчик-упаковщик изделий в паллеты, укладчик тротуарной плитки, слесарь по ремонту промышленного оборудования, сварщик арматурных сеток и каркасов, машинист бетоносмесительного узла и мостового крана, форматор скульптурного производства, стропальщик.

Также свободны вакансии бухгалтера и помощника бухгалтера, менеджера по продажам, специалиста по маркетингу и художника-дизайнера по тротуарной плитке.