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Орел16.08.2019 Пятница 17:26
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Орлу сделают подарок на День знаний

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16.08.2019

В городе на стадионе имени Ленина строят скейт-парк. Объектом занимается строительный холдинг «Орёлстрой» в рамках благотворительного проекта. Сдать его планируют к 1 сентября (при благоприятных погодных условиях).

Ход строительства проинспектировал губернатор Орловской области Андрей Клычков. На данный момент многие работы на объекте выполнены на 100%.

Теги:ОрёлОрловская областьгубернаторКлычковспортстроительствоорёлстрой

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