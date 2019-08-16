Орлу сделают подарок на День знаний

В городе на стадионе имени Ленина строят скейт-парк. Объектом занимается строительный холдинг «Орёлстрой» в рамках благотворительного проекта. Сдать его планируют к 1 сентября (при благоприятных погодных условиях).

Ход строительства проинспектировал губернатор Орловской области Андрей Клычков. На данный момент многие работы на объекте выполнены на 100%.