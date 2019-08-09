Орлу сделают «подарок» на День знаний

До 1 сентября в областном центре должны сдать четыре общественные территории, благоустроенные в рамках программы «Формирование современной городской среды». Это парк «Ботаника», скверы Гуртьева и 5-й Орловской стрелковой дивизии и бульвар Победы.

До 30 ноября в рамках той же программы будут благоустроены площадь Содружества и Детский парк.

Также в рамках «Формирования современной городской среды» в Орле собираются привести в порядок Городской парк и сквер Комсомольцев. По первому объекту пока что ведётся приём заявок. Что касается сквера Комсомольцев, то сейчас компетентные специалисты изучают документы и проверяют достоверность сметной стоимости этих работ.

Кроме того, сегодня 8 августа принято решение о включении в программу (на период до 2024 года) новых объектов — «Братского кладбища жертв фашизма» и территории у «Ледовой арены» в микрорайоне «Наугорский».