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Орел17.09.2019 Вторник 12:23
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Орлу «не светит» зажечь фонари на набережной

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17.09.2019

Чтобы решить проблему, нужно около 400 тысяч рублей и до трёх недель. Необходимо полностью заменить старый кабель, прорвавшийся в нескольких местах. «Косметический» ремонт кабеля специалисты считают нецелесообразным. Об этом сообщают «Орловские новости».

Однако такие средства в городской бюджет не заложены.

Проблему обсудили на сегодняшнем оперативном совещании в администрации города.

Теги:Орловская областьадминистрация Орла

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