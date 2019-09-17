Орлу «не светит» зажечь фонари на набережной

Чтобы решить проблему, нужно около 400 тысяч рублей и до трёх недель. Необходимо полностью заменить старый кабель, прорвавшийся в нескольких местах. «Косметический» ремонт кабеля специалисты считают нецелесообразным. Об этом сообщают «Орловские новости».

Однако такие средства в городской бюджет не заложены.

Проблему обсудили на сегодняшнем оперативном совещании в администрации города.