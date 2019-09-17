Орлу «не светит» зажечь фонари на набережной
17.09.2019
Чтобы решить проблему, нужно около 400 тысяч рублей и до трёх недель. Необходимо полностью заменить старый кабель, прорвавшийся в нескольких местах. «Косметический» ремонт кабеля специалисты считают нецелесообразным. Об этом сообщают «Орловские новости».
Однако такие средства в городской бюджет не заложены.
Проблему обсудили на сегодняшнем оперативном совещании в администрации города.
Короткая ссылка obl1.ru/~/57252
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