«Орёлстрой» сделает Орлу оригинальный подарок

Компания приступила к строительству первого в областном центре скейт-парка. Его создают на стадионе имени Ленина. Предстоит провести подготовительные работы, а также закупить и установить необходимое оборудование.

Как отметили в ПАО «Орёлстрой», для строительства будет использована технология из промышленности — шлифованный бетон. Это позволит минимизировать дальнейшие траты на объект — властям не придётся расходовать большие средства на его содержание, так как это покрытие считается надёжным и долговечным.