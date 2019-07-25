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«Орёлстрой» сделает Орлу оригинальный подарок

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25.07.2019

Компания приступила к строительству первого в областном центре скейт-парка. Его создают на стадионе имени Ленина. Предстоит провести подготовительные работы, а также закупить и установить необходимое оборудование.

Как отметили в ПАО «Орёлстрой», для строительства будет использована технология из промышленности — шлифованный бетон. Это позволит минимизировать дальнейшие траты на объект — властям не придётся расходовать большие средства на его содержание, так как это покрытие считается надёжным и долговечным.

Теги:ОрёлОрловская область

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