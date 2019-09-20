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Орел20.09.2019 Пятница 13:41
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Орёлстат сосчитал долги по зарплате

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20.09.2019

Суммарная задолженность работодателей перед орловчанами составила 150 тысяч рублей. Таковы данные на сентябрь.

По сравнению с предыдущим месяцем показатель остался на прежнем уровне.

Как отмечает Федеральная служба государственной статистики, долги сложились в предприятиях обрабатывающей сферы. При этом ни одно из них не сообщило о несвоевременном получении бюджетных средств.

Теги:Орловская областьдолги по зарплатезадолженность по зарплатеОрёлстат

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