Орёлстат сосчитал долги по зарплате

Суммарная задолженность работодателей перед орловчанами составила 150 тысяч рублей. Таковы данные на сентябрь.

По сравнению с предыдущим месяцем показатель остался на прежнем уровне.

Как отмечает Федеральная служба государственной статистики, долги сложились в предприятиях обрабатывающей сферы. При этом ни одно из них не сообщило о несвоевременном получении бюджетных средств.