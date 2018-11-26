Орёлстат рассказал о тратах орловцев на общепит

С января по октябрь текущего года оборот в сфере общественного питания Орловской области составил 3 миллиарда 300 миллионов рублей. Таковы официальные данные службы статистики.

Оборот розничной торговли за тот же период равен 107 миллиардам 600 миллионам рублей. Из низ 59 миллиардов 200 миллионов приходится на непродовольственные товары и 48 миллиардов 400 миллионов на продукты питания, напитки и табачные изделия. По сравнению с цифрами минувшего года, продажи в обеих группах товаров выросли на несколько процентов.