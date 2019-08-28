Орёлстат пересчитал женские консультации и гинекологические отделения
28.08.2019
Согласно официальным данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики, с 2014 по 2018 год число консультаций и отделений (кабинетов) в нашем регионе выросло — со 108 до 113.
При этом за тот же период число коек, предназначенных для беременных, рожениц и родильниц в больницах Орловской области значительно снизилось — с 437 до 283.
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