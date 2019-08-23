Орёлстат назвал размер средней месячной пенсии
23.08.2019
В Орловской области этот показатель составил 13 тысяч 705 рублей.
На 1 июля 2019 года в Орловской области стоят на учёте 268 тысяч 700 пенсионеров. Из них 185 тысяч 700 человек получают страховые пенсии по старости, 65 тысяч 300 человек — пенсии по государственному пенсионному обеспечению. Таковы данные Пенсионного Фонда России.
Короткая ссылка obl1.ru/~/56798
Другие новости раздела
$ USD65.6046(-0.02)24.08
€ EUR72.6243(-0.21)24.08
Наш опрос
Орловских коллекторов наказали за угрозы. Ваше отношение к проблеме?