Орёлстат назвал размер средней месячной пенсии

В Орловской области этот показатель составил 13 тысяч 705 рублей.

На 1 июля 2019 года в Орловской области стоят на учёте 268 тысяч 700 пенсионеров. Из них 185 тысяч 700 человек получают страховые пенсии по старости, 65 тысяч 300 человек — пенсии по государственному пенсионному обеспечению. Таковы данные Пенсионного Фонда России.