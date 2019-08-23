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Орел23.08.2019 Пятница 13:27
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Орёлстат назвал размер средней месячной пенсии

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23.08.2019

В Орловской области этот показатель составил 13 тысяч 705 рублей.

На 1 июля 2019 года в Орловской области стоят на учёте 268 тысяч 700 пенсионеров. Из них 185 тысяч 700 человек получают страховые пенсии по старости, 65 тысяч 300 человек — пенсии по государственному пенсионному обеспечению. Таковы данные Пенсионного Фонда России.

Теги:ОрёлОрловская областьпенсииОрёлстатпенсионный фондстатистика

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