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Орел03.07.2019 Среда 13:01
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«Орёлпродукт» ищет сотрудников

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03.07.2019

4 июля с 11 до 13 часов в Орле в Центре занятости населения Северного района (улица Космонавтов, 3) состоится ярмарка вакансий.

Мероприятие организуется совместно с предприятием «Орёлпродукт». Имеются следующие вакансии: оператор корпусной линии, оператор пастонакладочной машины, фаршесоставитель, составитель смеси специй, мастер смены овощного цеха, мастер смены мясного цеха, мастер смены участка стерилизации, оператор оборудования, оператор кран-балки, оператор автоматической линии, оператор банкомоечной машины, оператор тубонаполняющей машины, оператор-купажист, жиловщик мяса, уборщик, прачка, менеджер по подбору персонала, кладовщик, укладчик-упаковщик, водитель погрузчика, грузчик, слесарь, токарь, электромонтёр, инженер-химик, микробиолог.

Предприятие гарантирует достойную зарплату и полный соцпакет.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам 36-41-29 и 36-41-31.

Теги:ОрёлОрловская область

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