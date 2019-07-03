«Орёлпродукт» ищет сотрудников

4 июля с 11 до 13 часов в Орле в Центре занятости населения Северного района (улица Космонавтов, 3) состоится ярмарка вакансий.

Мероприятие организуется совместно с предприятием «Орёлпродукт». Имеются следующие вакансии: оператор корпусной линии, оператор пастонакладочной машины, фаршесоставитель, составитель смеси специй, мастер смены овощного цеха, мастер смены мясного цеха, мастер смены участка стерилизации, оператор оборудования, оператор кран-балки, оператор автоматической линии, оператор банкомоечной машины, оператор тубонаполняющей машины, оператор-купажист, жиловщик мяса, уборщик, прачка, менеджер по подбору персонала, кладовщик, укладчик-упаковщик, водитель погрузчика, грузчик, слесарь, токарь, электромонтёр, инженер-химик, микробиолог.

Предприятие гарантирует достойную зарплату и полный соцпакет.