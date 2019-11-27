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  3. Орловщину посетил советник Владимира Путина и праправнук Льва Толстого

Орловщину посетил советник Владимира Путина и праправнук Льва Толстого

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27.11.2019

Визит в наш регион нанёс Владимир Толстой — праправнук писателя Льва Толстого и советник президента России по вопросам культуры, а также его супруга Екатерина, директор директор музея-усадьбы «Ясная Поляна».

Толстые приехали в Залегощенский район по приглашению Александра Фролова — местного жителя, который собственными усилиями создаёт здесь частный вариант «Ясной поляны». Жизнь писателя тесно связана и с этими местами. Лев Толстой часто гостил в селе Суворово у своего зятя Михаила Сухотина и в деревне Головинка у помещика Всеволода Мамонтова, а также участвовал в восстановлении деревни Трехонетово, пострадавшей от пожара в 1906 году.

Планируется, что в будущем году в район приедут потомки писателя не только со всей России, но и из-за рубежа.

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