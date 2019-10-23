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Орел23.10.2019 Среда 16:55
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  3. Орловскую землю оценили в 5 рублей 15 копеек

Орловскую землю оценили в 5 рублей 15 копеек

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23.10.2019

Такова средняя стоимость одного квадратного метра земли в регионе.

Первые итоги масштабной государственной кадастровой оценки объектов недвижимости в Орловской области обсудили на специальном совещании.

Кадастровая стоимость одного «квадрата» колеблется от 2,82 рубля в Хотынецком районе до 7,54 рубля в Орловском районе. Цена зависит от сельскохозяйственных и агроклиматических особенностей.

Хотя величина является условной, но именно на основе кадастровой стоимости рассчитывается размер налога.

В целом в этом году в Орловской области проводится государственная кадастровая оценка 996 685 объектов недвижимости, в том числе 447 715 земельных участков.

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/57943

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