Орловскую землю оценили в 5 рублей 15 копеек
23.10.2019
Такова средняя стоимость одного квадратного метра земли в регионе.
Первые итоги масштабной государственной кадастровой оценки объектов недвижимости в Орловской области обсудили на специальном совещании.
Кадастровая стоимость одного «квадрата» колеблется от 2,82 рубля в Хотынецком районе до 7,54 рубля в Орловском районе. Цена зависит от сельскохозяйственных и агроклиматических особенностей.
Хотя величина является условной, но именно на основе кадастровой стоимости рассчитывается размер налога.
В целом в этом году в Орловской области проводится государственная кадастровая оценка 996 685 объектов недвижимости, в том числе 447 715 земельных участков.
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