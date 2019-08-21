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  3. Орловскую «ячейку общества» признали образцовой сельской семьёй России

Орловскую «ячейку общества» признали образцовой сельской семьёй России

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21.08.2019

Семья Дмитрия и Юлии Сошневых победила в финале Всероссийского конкурса «Семья года 2019» в соответствующей номинации.

Конкурс проводили Министерство труда и соцзащиты РФ и Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В финал прошли 353 «ячейки общества», победившие на региональных этапах, в том числе три представителя Орловщины.

Сошневы проживают в Новосильском районе. В семье растут трое несовершеннолетних детей.

Теги:ОрёлОрловская областьконкурсысемьядети

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