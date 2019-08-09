Орловскую областную больницу «приговорили к чистоте»

Советский районный суд Орла обязал учреждение устранить нарушения санитарного законодательства. С соответствующим заявлением в суд обратилось Управление Роспотребнадзора по Орловской области. В качестве ответчиков, кроме больницы, выступили областные департаменты здравоохранения и финансов.

Суд обязал больницу в течение года после вступления решения в силу установить в отделениях устройства для санитарной обработки суден и клеёнок, оборудовать одно из помещений вентиляцией, обеспечить работу системы кондиционирования в ортопедическом отделении и выполнить ещё ряд требований. В случае нехватки денежных средств департамент здравоохранения должен будет выделить учреждению нужную сумму.

Пока что судебное решение не вступило в силу и может быть обжаловано.