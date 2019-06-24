Орловскую область признали «независимым» регионом
24.06.2019
Рейтинг регионов, свободных от наркотиков, по итогам 2018 года составили специалисты организации «Трезвая Россия». Данные направили в федеральное правительство. Об этом сообщают «Известия».
Орловская область заняла в нём шестое место. Первые позиции в списке наименее вовлечённых в наркоманию субъектов РФ заняли Ненецкий АО, Архангельская область, Чеченская Республика, Чукотский АО и Дагестан. Замыкают первую десятку Якутия, Кировская, Ивановская и Рязанская области.
Аутсайдерами рейтинга стали Московская и Челябинская области и Республика Хакасия.
Как отметили в Национальном научном центре наркологии, данные общественников практически совпадают с официальной статистикой.
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