Орловскую область будет бросать то в жар, то в холод

Гидрометцентр обещает Орловщине холода. Согласно прогнозу, на наш регион движется холодный атмосферный фронт, который станет причиной выпадения дождя и снега.

Ожидается усиление ветра до 18 метров в секунду и снижение ночной температуры воздуха до минус 3 градусов.

Синоптики рекомендуют автомобилистам переходить на зимнюю резину, так как на дорогах региона ожидается гололедица.

В то же время сайт «Гисметео» обещает существенное похолодание только с 8 ноября. Согласно этому источнику, в период до 3 ноября дневная температура будет колебаться около отметки в плюс 3 градуса, ночная — около отметки в минус один — минус три градуса. Всё это будет сопровождаться умеренными дождём и снегом.

С 4 ноября начнётся существенное потепление — температуры возрастут до примерно плюс десяти днём и до плюс пяти ночью. Также усилятся дожди.

С 8 ноября всё это сменится похолоданием (до минус восьми днём и до минус пятнадцати ночью) и умеренным выпадением снега.