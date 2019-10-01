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Орловскую «Дружбу» проверят на безопасность

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01.10.2019

Глава администрации Орла Александр Муромский поручил проверить мост «Дружбы» на безопасность дальнейшей эксплуатации. Работу выполнит компания ООО «ДорМостПроект», которая является автором проекта реконструкции моста.

На этой неделе власти Орла должны объявить очередной конкурс на поиск нового подрядчика для реконструкции «Дружбы». Предыдущий был отменён из-за отсутствия заявок.

Теги:Орловская областьмост ДружбыАлександр Муромскийадминистрация Орла

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