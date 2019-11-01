Орловскую частную медклинику оштрафовали на 100 тысяч рублей

Нарушения выявили в ООО «ЭС Класс Клиник Орёл».

Как сообщили в прокуратуре Орловской области, в медицинскую организацию приняли на работу человека, ранее замещавшего должность федерального госслужащего. Однако работодатель, вопреки антикоррупционному законодательству, не сообщил о заключении трудового договора на последнее место службы данного гражданина в десятидневный срок.

В итоге юридическое лицо крупно оштрафовали.