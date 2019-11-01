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Орел01.11.2019 Пятница 16:56
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  3. Орловскую частную медклинику оштрафовали на 100 тысяч рублей

Орловскую частную медклинику оштрафовали на 100 тысяч рублей

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01.11.2019

Нарушения выявили в ООО «ЭС Класс Клиник Орёл».

Как сообщили в прокуратуре Орловской области, в медицинскую организацию приняли на работу человека, ранее замещавшего должность федерального госслужащего. Однако работодатель, вопреки антикоррупционному законодательству, не сообщил о заключении трудового договора на последнее место службы данного гражданина в десятидневный срок.

В итоге юридическое лицо крупно оштрафовали.

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