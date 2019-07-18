Орловскую «алиментщицу» отправили в колонию

Мценский районный суд признал жительницу муниципального образования виновной в неуплате средств на содержание детей. Уголовное дело возбудили после прокурорской проверки.

Как сообщает прокуратура Орловской области, с октября 2018 по март 2019 года орловчанка не платила алименты на содержание своих несовершеннолетних детей, задолжав им около 86 тысяч рублей.

В итоге женщину приговорили к четырём годам колонии-поселения.