Орловскую «алиментщицу» отправили в колонию
18.07.2019
Мценский районный суд признал жительницу муниципального образования виновной в неуплате средств на содержание детей. Уголовное дело возбудили после прокурорской проверки.
Как сообщает прокуратура Орловской области, с октября 2018 по март 2019 года орловчанка не платила алименты на содержание своих несовершеннолетних детей, задолжав им около 86 тысяч рублей.
В итоге женщину приговорили к четырём годам колонии-поселения.
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