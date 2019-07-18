Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел18.07.2019 Четверг 12:42
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Орловскую «алиментщицу» отправили в колонию

Орловскую «алиментщицу» отправили в колонию

Версия для печати

18.07.2019

Мценский районный суд признал жительницу муниципального образования виновной в неуплате средств на содержание детей. Уголовное дело возбудили после прокурорской проверки.

Как сообщает прокуратура Орловской области, с октября 2018 по март 2019 года орловчанка не платила алименты на содержание своих несовершеннолетних детей, задолжав им около 86 тысяч рублей.

В итоге женщину приговорили к четырём годам колонии-поселения.

Теги:ОрёлОрловская область

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/56052

Добавил новость: 

Другие новости раздела

18.07.2019

Мценск больше не будет «белым пятном» на google-картах

18.07.2019

«Японка» «поцеловала» «итальянца» на Кромском шоссе Орла

18.07.2019

В Орле иномарка сбила пожилого велосипедиста на пешеходном переходе

18.07.2019

День города в Орле пройдёт под знаком аниме и бокса (программа)

18.07.2019

Орловчан приглашают к «Здоровому диалогу»

$ USD62.9451(+0.13)18.07
€ EUR70.5552(-0.12)18.07

Наш опрос

2019 - Год театра в России. Ваш любимый орловский театр?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online