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  3. Орловскому заключённому дали 6 лет «строгача» за публикации «Вконтакте»

Орловскому заключённому дали 6 лет «строгача» за публикации «Вконтакте»

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19.09.2019

В июне 2017 и январе 2018 года он разместил на своей странице в социальной сети аудиофайлы, которые, как позже установила экспертиза, содержали публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, а также публичное оправдание терроризма. В этот момент мужчина находился в колонии общего режима № 5 (в Урицком районе).

Приговор (6 лет лишения свободы в колонии строгого режима) вынес Московский окружной военный суд. Верховный суд России рассмотрел дело его ещё раз и оставил приговор без изменений.

Помимо всего прочего, заключённый на 3 года лишился права заниматься деятельностью, связанной с администрированием веб-сайтов, форумов, чатов и групп в социальных сетях. Об этом сообщили в прокуратуре Орловской области.

Теги:Орловская областьверховный суд

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