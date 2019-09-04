Орловскому «расчленителю» вынесли приговор

Суд приговорил жителя Мценска, признанного виновным в убийстве и причинении тяжкого вреда здоровью, к 17 годам колонии строгого режима. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Как установило следствие, в июне минувшего года 41-летний амчанин лишил жизни своего земляка, после чего расчленил тело и развёз части в разные места города на своём автомобиле.

Кроме того, мужчина, руководствуясь личной неприязнью, избил ещё двоих местных жителей, нанеся здоровью одного тяжкий вред, а здоровью другого вред средней тяжести.

Преступления оставались нераскрытыми на протяжении одного месяца. Однако, благодаря профессиональной работе следователей СУ СК РФ по Орловской области, подозреваемого удалось установить и задержать.

Дело рассматривали присяжные, которые признали амчанина виновным во всех вменённых преступлениях.