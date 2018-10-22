Орловскому медицинскому колледжу исполнилось 120 лет
22.10.2018
Учерждение ведёт свою историю от фельдшерской школы при Орловской земской больнице.
Сейчас из орловского медколледжа ежегодно выходят около трёхсот пятидесяти специалистов со средним медицинским образованием.
Учебное заведение с праздником поздравила делегация областных руководителей во главе со спикером регионального парламента Леонидом Музалевским.
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