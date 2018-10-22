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  3. Орловскому медицинскому колледжу исполнилось 120 лет

Орловскому медицинскому колледжу исполнилось 120 лет

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22.10.2018

Учерждение ведёт свою историю от фельдшерской школы при Орловской земской больнице.

Сейчас из орловского медколледжа ежегодно выходят около трёхсот пятидесяти специалистов со средним медицинским образованием.

Учебное заведение с праздником поздравила делегация областных руководителей во главе со спикером регионального парламента Леонидом Музалевским.

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