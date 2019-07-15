Орловской УК не удалось оспорить решение по затопленной квартире

Суд первой инстанции обязал управляющую компанию «Единая городская служба эксплуатации жилья» заплатить орловчанке, чья квартира оказалась затоплена, 56 тысяч рублей за материальный ущерб и 5 тысяч рублей за моральный вред. Кроме того, УК оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Потоп произошёл осенью 2018 года. Причиной ЧП стал прорыв соединительной муфты полотенцесушителя.

Компания пыталась оспорить это решение в Областном суде. Однако вышестоящая инстанция оставила приговор без изменения. Об этом информирует пресс-служба облсуда.