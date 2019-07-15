Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел15.07.2019 Понедельник 19:13
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Орловской УК не удалось оспорить решение по затопленной квартире

Орловской УК не удалось оспорить решение по затопленной квартире

Версия для печати

15.07.2019

Суд первой инстанции обязал управляющую компанию «Единая городская служба эксплуатации жилья» заплатить орловчанке, чья квартира оказалась затоплена, 56 тысяч рублей за материальный ущерб и 5 тысяч рублей за моральный вред. Кроме того, УК оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Потоп произошёл осенью 2018 года. Причиной ЧП стал прорыв соединительной муфты полотенцесушителя.

Компания пыталась оспорить это решение в Областном суде. Однако вышестоящая инстанция оставила приговор без изменения. Об этом информирует пресс-служба облсуда.

Теги:ОрёлОрловская область

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/55991

Добавил новость: 

Другие новости раздела

15.07.2019

Руководство орловской «Станции скорой медицинской помощи» не заметило «итальянскую забастовку»

15.07.2019

В Орловской области возбуждено уголовное дело по факту расстрела бродячих собак

15.07.2019

Случай ботулизма зарегистрирован в Орловской области

15.07.2019

Орловский избирком зарегистрировал ещё одного кандидата на выборах в Госдуму

15.07.2019

Орловские пешеходы стали гораздо чаще гибнуть в ДТП

$ USD62.828(-0.19)16.07
€ EUR70.8574(-0.15)16.07

Наш опрос

2019 - Год театра в России. Ваш любимый орловский театр?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online