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  3. Орловской «Пушкинке» дали миллион

Орловской «Пушкинке» дали миллион

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31.10.2019

Сегодня городской Совет народных депутатов Орла согласовал поправки в бюджет областного центра на текущий год. Изменения предложены профильным комитетом.

В частности, одобрено решение направить один миллион рублей на ремонт помещения в здании на улице Комсомольской, 65. Сюда с Гостиной, 2 (здание орловских «рядов»), должна переехать главная городская библиотека — имени Пушкина. Ремонт является необходимым условием для получения «Пушкинкой» федерального гранта в 10 миллионов рублей по проекту «Культурная среда».

Кроме того, часть средств направлена в образовательные учреждения для погашения кредиторских задолженностей. Всего депутаты перераспределили 2 миллиона 940 тысяч рублей.

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