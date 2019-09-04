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  3. Орловской пенсионерке пришлось пересесть из маршрутки в «Скорую помощь»

Орловской пенсионерке пришлось пересесть из маршрутки в «Скорую помощь»

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04.09.2019

В Орловской области в ДТП пострадала пассажирка маршрутки. Инцидент произошёл 3 сентября в 15 часов в Орле на Комсомольской улице в районе дома № 95 (между остановками «Университет» и «Военно-исторический музей»).

Пенсионерка (1950 года рождения) упала в салоне автобуса «ПАЗ» и получила повреждения. За рулём сидел водитель 1979 года рождения. Об этом сообщили в Управлении ГИБДД.

Пострадавшую на «Скорой помощи» доставили в больницу Семашко. Там ей оказали необходимую медпомощь. Госпитализация не понадобилась.

Теги:Орловская областьУправление ГИБДДдорожные происшествияскорая помощь

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