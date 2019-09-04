Орловской пенсионерке пришлось пересесть из маршрутки в «Скорую помощь»

В Орловской области в ДТП пострадала пассажирка маршрутки. Инцидент произошёл 3 сентября в 15 часов в Орле на Комсомольской улице в районе дома № 95 (между остановками «Университет» и «Военно-исторический музей»).

Пенсионерка (1950 года рождения) упала в салоне автобуса «ПАЗ» и получила повреждения. За рулём сидел водитель 1979 года рождения. Об этом сообщили в Управлении ГИБДД.

Пострадавшую на «Скорой помощи» доставили в больницу Семашко. Там ей оказали необходимую медпомощь. Госпитализация не понадобилась.