Орловской пенсионерке пришлось пересесть из маршрутки в «Скорую помощь»
04.09.2019
В Орловской области в ДТП пострадала пассажирка маршрутки. Инцидент произошёл 3 сентября в 15 часов в Орле на Комсомольской улице в районе дома № 95 (между остановками «Университет» и «Военно-исторический музей»).
Пенсионерка (1950 года рождения) упала в салоне автобуса «ПАЗ» и получила повреждения. За рулём сидел водитель 1979 года рождения. Об этом сообщили в Управлении ГИБДД.
Пострадавшую на «Скорой помощи» доставили в больницу Семашко. Там ей оказали необходимую медпомощь. Госпитализация не понадобилась.
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