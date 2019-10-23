Орловской области в 2020 году придётся слегка «затянуть пояс»
23.10.2019
Сегодня в облсовете состоялись публичные слушания по региональному бюджету будущего года.
Доходы и расходы региональной казны прогнозируются в объёме 33,7 миллиарда рублей.
Таким образом, общий уровень поступлений в бюджет по сравнению с уточнённым показателем текущего года снизится на 3,5%. Однако при этом вырастут доходы орловской казны практически по всем основным налогам (на доходы физических лиц, прибыль, имущество организаций, транспортному налогу).
На дальнейший прогнозируемый период (до 2022 года) также запланировано снижение доходов области.
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