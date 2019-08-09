Орловской области дали деньги на музыкальные инструменты

В этом году в рамках национального проекта «Культура» нашему региону выделили примерно 50 миллионов 900 тысяч рублей.

Средства будут направлены на различные цели: реконструкцию и капремонт трёх учреждений культуры (19 миллионов 350 тысяч), а также на оснащение 14 учреждений образования (детских школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (31 миллион 620 тысяч рублей).

Об этом сообщила начальник Управления культуры и архивного дела Орловской области Наталья Георгиева на заседании профильного комитета областного Совета народных депутатов.