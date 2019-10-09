Орловской молодёжи помогут сориентироваться

14 октября в Орловской области стартует акция регионального управления труда и занятости «Профессиональная среда». Её адресатами станут будущие выпускники школ и другая безработная молодёжь региона.

В школах пройдут тематические классные часы, в учреждениях профобразования и центрах занятости — дни открытых дверей.

Кроме того, в рамках акции состоятся конкурсы профессионального мастерства. Запланированы и мастер-классы по ряду рабочих специальностей.

Главная цель — помочь молодым орловчанам сориентироваться и выбрать для себя правильный профессиональный путь.