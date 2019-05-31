Орловской хореографической школе присвоено имя её основателя Элеоноры Панковой

Такое решение было принято 30 мая на очередной сессии городского Совета народных депутатов.

Имя заслуженного работника культуры РФ Элеоноры Михайловны как хореографа и профессионала известно, далеко за пределами нашего региона. Она поставила детскую хореографическую школу Орла на высшую ступень профессионализма.

В учреждении действует музей Элеоноры Панковой. В нём хранятся материалы её биографии, личные вещи, воспоминания современников, фотоматериалы, газетные публикации.

Добавим, что 25 ноября этого года Элеоноре Панковой исполнилось бы 80 лет.