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Орел31.05.2019 Пятница 12:43
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  3. Орловской хореографической школе присвоено имя её основателя Элеоноры Панковой

Орловской хореографической школе присвоено имя её основателя Элеоноры Панковой

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31.05.2019

Такое решение было принято 30 мая на очередной сессии городского Совета народных депутатов.

Имя заслуженного работника культуры РФ Элеоноры Михайловны как хореографа и профессионала известно, далеко за пределами нашего региона. Она поставила детскую хореографическую школу Орла на высшую ступень профессионализма.

В учреждении действует музей Элеоноры Панковой. В нём хранятся материалы её биографии, личные вещи, воспоминания современников, фотоматериалы, газетные публикации.

Добавим, что 25 ноября этого года Элеоноре Панковой исполнилось бы 80 лет.

Теги:ОрёлОрловская Областьхореографическая школа

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