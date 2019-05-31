Орловской хореографической школе присвоено имя её основателя Элеоноры Панковой
31.05.2019
Такое решение было принято 30 мая на очередной сессии городского Совета народных депутатов.
Имя заслуженного работника культуры РФ Элеоноры Михайловны как хореографа и профессионала известно, далеко за пределами нашего региона. Она поставила детскую хореографическую школу Орла на высшую ступень профессионализма.
В учреждении действует музей Элеоноры Панковой. В нём хранятся материалы её биографии, личные вещи, воспоминания современников, фотоматериалы, газетные публикации.
Добавим, что 25 ноября этого года Элеоноре Панковой исполнилось бы 80 лет.
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