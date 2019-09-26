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Орловского заключённого оштрафовали за татуировку

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26.09.2019

Предметом судебного рассмотрения стала татуировка заключённого Исправительной колонии № 2, расположенной в Ливнах. Сотрудник увидел у осуждённого на торсе некий рисунок, напоминающий свастику. Об этом сообщает «Уездный город Ливны».

В суде обладатель татуировки рассказал, что сделал её 14 лет назад. По его словам, данный рисунок, согласно замыслу его друга, выбиравшего сюжет для наколки, является не фашистским символом, а языческим солнцеворотом, который связывают с понятием вечной жизни.

Специалисты, проводившие специальное иконографическое исследование, пришли в выводу, что татуировка «похожа на правостороннюю динамическую свастику в окружении стилизованного растительного орнамента».

В итоге суд признал мужчину виновным и оштрафовал на 1000 рублей. Тот, в свою очередь, принёс свои извинения и пообещал удалить рисунок с тела после освобождения из колонии.

Теги:Орловская областьЛивны

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