Орловского заключённого оштрафовали за татуировку

Предметом судебного рассмотрения стала татуировка заключённого Исправительной колонии № 2, расположенной в Ливнах. Сотрудник увидел у осуждённого на торсе некий рисунок, напоминающий свастику. Об этом сообщает «Уездный город Ливны».

В суде обладатель татуировки рассказал, что сделал её 14 лет назад. По его словам, данный рисунок, согласно замыслу его друга, выбиравшего сюжет для наколки, является не фашистским символом, а языческим солнцеворотом, который связывают с понятием вечной жизни.

Специалисты, проводившие специальное иконографическое исследование, пришли в выводу, что татуировка «похожа на правостороннюю динамическую свастику в окружении стилизованного растительного орнамента».

В итоге суд признал мужчину виновным и оштрафовал на 1000 рублей. Тот, в свою очередь, принёс свои извинения и пообещал удалить рисунок с тела после освобождения из колонии.