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Орел01.10.2019 Вторник 12:35
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Орловского «серийника» осудили

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01.10.2019

Ливенский районный суд признал жителя Орловской области виновным в 11 кражах и покушениях на кражу.

Гражданин совершил все преступления в сетевых магазинах «Пятёрочка» и «Магнит». При этом общая стоимость похищенного в каждом из случаев не превышала 1 тысячи рублей. Однако в совокупности всё это «потянуло» на 1 год и 4 месяца лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее этого же человека привлекали к административной ответственности по статье «мелкое хищение».

Как сообщили в прокуратуре Орловской области, приговор уже вступил в силу.

Теги:Орловская областьсудЛивенский районпрокуратура Орловской области

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