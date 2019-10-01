Орловского «серийника» осудили
01.10.2019
Ливенский районный суд признал жителя Орловской области виновным в 11 кражах и покушениях на кражу.
Гражданин совершил все преступления в сетевых магазинах «Пятёрочка» и «Магнит». При этом общая стоимость похищенного в каждом из случаев не превышала 1 тысячи рублей. Однако в совокупности всё это «потянуло» на 1 год и 4 месяца лишения свободы в колонии общего режима.
Ранее этого же человека привлекали к административной ответственности по статье «мелкое хищение».
Как сообщили в прокуратуре Орловской области, приговор уже вступил в силу.
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