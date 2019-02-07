Орловского полицейского подозревают в мошенничестве
07.02.2019
Глава Управления МВД по Орловской области Юрий Савенков назначил служебную проверку в отношении сотрудника отделения полиции по Заводскому району Орла. Противоправные действия совместными усилиями выявили работники УМВД и УФСБ.
Полицейский подозревается в том, что, используя служебное положение, потребовал от подозреваемого по уголовному делу 40 тысяч рублей. Если его вина в ходе проверки подтвердится, сотрудника уволят из органов внутренних дел. Также к дисциплинарной ответственности будут привлечены его непосредственные руководители. Об этом сообщает пресс-служба УМВД.
По данному факту Следственным комитетом по Орловской области возбуждено уголовное дело.
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