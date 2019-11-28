Орловского мотоциклиста осудили на пять лет

Такое решение вынес суд в Должанском районе.

Местный житель получил пять лет колонии общего режима за повторную «пьяную езду». Мужчина позволил себе сесть на мотоцикл в состоянии алкогольного опьянения. Ранее его уже ловили на этом же.

Орловчанин признал вину и выразил раскаяние. Дело рассматривали в особом режиме. Однако итоговый приговор оказался достаточно жёстким.

Кроме реального лишения свободы, суд лишил мужчину права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на три года. Информацию сообщили в прокуратуре Орловской области.