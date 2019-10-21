Орловского кота спустили «с небес на землю»
21.10.2019
Животное забралось на дерево, не смогло самостоятельно слезть на землю и просидело на месте несколько дней. Решать проблему пришлось с помощью сотрудников МЧС.
Инцидент произошёл на улице Матросова.
Кота сняли с дерева сотрудники Пожарно-спасательной части № 1.
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