Орловского кота спустили «с небес на землю»

Животное забралось на дерево, не смогло самостоятельно слезть на землю и просидело на месте несколько дней. Решать проблему пришлось с помощью сотрудников МЧС.

Инцидент произошёл на улице Матросова.

Кота сняли с дерева сотрудники Пожарно-спасательной части № 1.