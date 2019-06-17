Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел17.06.2019 Понедельник 10:52
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Орловского фермера оштрафуют за сомнительные семена

Орловского фермера оштрафуют за сомнительные семена

Версия для печати

17.06.2019

Нарушение законодательства выявило Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в апреле 2019 года фермер на площади в 90 гектар высадил 22 тонны семян — 10 тонн пшеницы и 12 тонн ячменя. Однако перед посадкой орловчанин не проверил их на сортовые и посевные качества.

По итогам внеплановой проверки составлен протокол об административном нарушении и вынесено постановление о привлечении виновного к ответственности в виде штрафа. Также выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

Теги:ОрёлОрловская область

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/55295

Добавил новость: 

Другие новости раздела

17.06.2019

С сегодняшнего дня УК «Зелёная роща» меняет свой адрес

17.06.2019

В Орловской области сгорел магазин

17.06.2019

Уголовное дело, возбуждённое в отношении директора УК, направлено в Орловский районный суд

17.06.2019

Полицейские изъяли у орловчанина 20 пакетиков с синтетическими наркотиками

17.06.2019

Состоялся юбилейный Международный фольклорный праздник «Троицкие хороводы в Орловском Полесье»

$ USD64.4326(-0.2)15.06
€ EUR72.6993(-0.31)15.06

Наш опрос

2019 - Год театра в России. Ваш любимый орловский театр?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online