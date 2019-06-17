Орловского фермера оштрафуют за сомнительные семена

Нарушение законодательства выявило Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в апреле 2019 года фермер на площади в 90 гектар высадил 22 тонны семян — 10 тонн пшеницы и 12 тонн ячменя. Однако перед посадкой орловчанин не проверил их на сортовые и посевные качества.

По итогам внеплановой проверки составлен протокол об административном нарушении и вынесено постановление о привлечении виновного к ответственности в виде штрафа. Также выдано предписание об устранении выявленных нарушений.