Орловского фермера оштрафуют за сомнительные семена
17.06.2019
Нарушение законодательства выявило Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.
Как сообщает пресс-служба ведомства, в апреле 2019 года фермер на площади в 90 гектар высадил 22 тонны семян — 10 тонн пшеницы и 12 тонн ячменя. Однако перед посадкой орловчанин не проверил их на сортовые и посевные качества.
По итогам внеплановой проверки составлен протокол об административном нарушении и вынесено постановление о привлечении виновного к ответственности в виде штрафа. Также выдано предписание об устранении выявленных нарушений.
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