Орловского экс-сотрудника ГИБДД наказали за «ногоприкладство»

Областной суд оставил без изменений приговор Новодеревеньковского районного суда, вынесенный в отношении бывшего сотрудника Управления ГИБДД по Орловской области. Мужчину приговорили к четырём годам колонии общего режима за превышение должностных полномочий.

Инцидент произошёл 14 октября 2017. Тогда действующего дорожного инспектора заинтересовали водитель и пассажир одной из машин. Полицейский потребовал, чтобы они проехали в отделение для проверки документов, однако мужчины отказались это сделать.

Как установил суд, инспектор толкнул водителя в плечо, заломил его руку и повёл орловчанина к служебной машине. Пассажир попросил стража закона и порядка отпустить его товарища. В ответ сотрудник ГИБДД нанёс ему сильный удар ногой в живот.

Полицейский усадил водителя в служебный автомобиль и увёз в отделение полиции. Пассажир ещё долго приходил в себя от последствий сильного удара и даже оказался в госпитализации с подозрением на разрыв внутренних органов.