Орловского бухгалтера оштрафовали за необычное нарушение
19.07.2019
Должностное лицо привлекли к административной ответственности за несвоевременное и неполное перечисление алиментов из зарплаты плательщика взыскателю. Бухгалтера оштрафовали на 15 тысяч рублей.
Нарушение выявило Управление Федеральной Службы Судебных Приставов по Орловской области.
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