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Орел19.07.2019 Пятница 16:13
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Орловского бухгалтера оштрафовали за необычное нарушение

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19.07.2019

Должностное лицо привлекли к административной ответственности за несвоевременное и неполное перечисление алиментов из зарплаты плательщика взыскателю. Бухгалтера оштрафовали на 15 тысяч рублей.

Нарушение выявило Управление Федеральной Службы Судебных Приставов по Орловской области.

Теги:ОрёлОрловская область

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