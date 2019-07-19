Орловского бухгалтера оштрафовали за необычное нарушение

Должностное лицо привлекли к административной ответственности за несвоевременное и неполное перечисление алиментов из зарплаты плательщика взыскателю. Бухгалтера оштрафовали на 15 тысяч рублей.

Нарушение выявило Управление Федеральной Службы Судебных Приставов по Орловской области.