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Орловского бизнесмена оштрафовали за неправильное поведение

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22.08.2019

Об этом сообщили в прокуратуре.

В отношении ООО «Промбаза МК» ввели процедуру банкротства. В соответствии с законодательством экс-глава компании должен был представить конкурсному управляющему документы предприятия в трёхдневный срок, но не сделал этого.

По требованию прокуратуры Советского района Орла Арбитражный суд привлёк предпринимателя к административной ответственности и оштрафовал на 40 тысяч рублей. Бизнесмен подал аппеляцию. Однако Девятнадцатый Арбитражный апелляционный суд оставил предыдущее решение без изменений.

Теги:ОрёлОрловская областьпрокуратураарбитражный судштрафбанкротство

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