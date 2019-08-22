Орловского бизнесмена оштрафовали за неправильное поведение

Об этом сообщили в прокуратуре.

В отношении ООО «Промбаза МК» ввели процедуру банкротства. В соответствии с законодательством экс-глава компании должен был представить конкурсному управляющему документы предприятия в трёхдневный срок, но не сделал этого.

По требованию прокуратуры Советского района Орла Арбитражный суд привлёк предпринимателя к административной ответственности и оштрафовал на 40 тысяч рублей. Бизнесмен подал аппеляцию. Однако Девятнадцатый Арбитражный апелляционный суд оставил предыдущее решение без изменений.