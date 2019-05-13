Орловское Управление Росгвардии успешно обеспечило правопорядок во время майских праздников
13.05.2019
Сегодня об этом во время общего построения личного состава объявил начальник Управления Виталий Шевкунов.
Росгвардейцы следили за соблюдением закона и порядка во время шествия «Бессмертного полка», проведения парада Победы на площади Ленина и других массовых мероприятий с 1 по 12 мая. Также сотрудники ведомства вместе с общественниками и волонтёрами приняли личное участие в акции «Георгиевская ленточка».
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