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  3. Орловское Управление Росгвардии успешно обеспечило правопорядок во время майских праздников

Орловское Управление Росгвардии успешно обеспечило правопорядок во время майских праздников

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13.05.2019

Сегодня об этом во время общего построения личного состава объявил начальник Управления Виталий Шевкунов.

Росгвардейцы следили за соблюдением закона и порядка во время шествия «Бессмертного полка», проведения парада Победы на площади Ленина и других массовых мероприятий с 1 по 12 мая. Также сотрудники ведомства вместе с общественниками и волонтёрами приняли личное участие в акции «Георгиевская ленточка».

Теги:ОрёлОрловская область

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