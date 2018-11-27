Орловское Управление МЧС начало готовиться к Новому году

Перед новогодними и рождественскими праздниками в области на предмет противопожарной безопасности проинспектируют здания предприятий и организаций, торговых центров, а также жилые дома. Часть этой работы выполнят управляющие компании, которые проверят подвалы и чердаки ввереных им многоквартирных домов.

Также будут проведены проверки работоспособности пожарных дружин.

Кроме того, в Орловской области проверят состояние электрических сетей.