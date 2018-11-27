Орловское Управление МЧС начало готовиться к Новому году
27.11.2018
Перед новогодними и рождественскими праздниками в области на предмет противопожарной безопасности проинспектируют здания предприятий и организаций, торговых центров, а также жилые дома. Часть этой работы выполнят управляющие компании, которые проверят подвалы и чердаки ввереных им многоквартирных домов.
Также будут проведены проверки работоспособности пожарных дружин.
Кроме того, в Орловской области проверят состояние электрических сетей.
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