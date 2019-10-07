Орловское Управление ГИБДД «открыло карты»

Дорожная инспекция рассказала о местах, где сегодня 7 октября будут установлены приборы фотофиксации нарушений.

В Орле их разместят на улицах Высоковольтная, Городская, Паровозная, Раздольная и на Московском шоссе. Также приборы установят на трассах «Крым» (на 307-м, 312-м, 332-м, 350-м, 372-м, 430-м и 437-м километрах) и «Орёл-Тамбов» (на 33-м, 44-м и 55-м километрах) и на автодороге «Орёл-Брянск» (на 9-м, 31-м и 35-м километрах).