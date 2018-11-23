Орловское предприятие вошло в число лидеров российской промышленности

Работу ООО «ФРИГОГЛАСС Евразия» высоко оценили на Межрегиональном промышленном Форуме в Москве.

Предприятию вручили премию «Лучшее промышленное предприятие — экспортер» в рамках конкурса «Лидер промышленности РФ».

«ФРИГОГЛАСС Евразия» специализируется на производстве и обслуживании холодильного оборудования. Продукция предприятия экспортируется примерно в 30 стран мира.