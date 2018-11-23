Орловское предприятие вошло в число лидеров российской промышленности
23.11.2018
Работу ООО «ФРИГОГЛАСС Евразия» высоко оценили на Межрегиональном промышленном Форуме в Москве.
Предприятию вручили премию «Лучшее промышленное предприятие — экспортер» в рамках конкурса «Лидер промышленности РФ».
«ФРИГОГЛАСС Евразия» специализируется на производстве и обслуживании холодильного оборудования. Продукция предприятия экспортируется примерно в 30 стран мира.
Короткая ссылка obl1.ru/~/50848
Другие новости раздела
23.11.2018
Окончательную редакцию бюджета Орловской области на будущий год обсудят в Облсовете 30 ноября
23.11.2018
ФАС России признала закупки по информатизации здравоохранения в Орловской области законными
23.11.2018
12 декабря в День Конституции РФ в Орловской области пройдёт общероссийский день приёма граждан
$ USD65.6664(+0.06)24.11
€ EUR74.9385(+0.13)24.11
Наш опрос
Главный праздник ноября?